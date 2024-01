Das war es für Radware!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Radware in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutete auf einen negativen Trend hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat. Die Häufigkeit der Beiträge zu Radware deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wurde.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) wird Radware als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 121,7, was einem Abstand von 107 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,86 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Radware im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kommunikationsausrüstung) eine niedrigere Rendite aus. Die aktuelle Dividendenrendite von 0 % liegt 2,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 %. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Radware hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -15,54 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 11,14 Prozent, wobei Radware mit 26,68 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.