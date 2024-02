Das war es für Quartix!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Quartix ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Die in den vergangenen zwei Wochen geäußerten Meinungen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass vor allem positive Themen die Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,72 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,25 Prozent in der Softwarebranche. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik von Quartix als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Quartix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 195,99 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 173,5 GBP liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -11,48 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (160,23 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,28 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung der Quartix-Aktie als "Gut" führt. In der einfachen Charttechnik wird die Quartix-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten 12 Monaten erzielte Quartix eine Performance von -28,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Softwarebranche im Durchschnitt um -4,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -24,33 Prozent im Branchenvergleich für Quartix. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,87 Prozent, wobei Quartix 22,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.