Das war es für Puma!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Puma beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 71,79 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,91, was darauf hindeutet, dass Puma weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen bei Puma keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Puma beträgt 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28 zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Puma mit 2,15 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,53 % auf. Die Differenz von 1,38 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Diese Bewertungen basieren auf den technischen Analyseindikatoren, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, den fundamentalen Gesichtspunkten und der Dividende.