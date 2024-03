Das war es für Polight ASA!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Polight Asa ein neutraler Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Polight Asa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 81,43 und ein Wert für den RSI25 von 82,26, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Gesamtranking des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Polight Asa wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf grün, während an insgesamt 11 Tagen eine größtenteils neutrale Einstellung seitens der Anleger zu verzeichnen war. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Polight Asa beläuft sich mittlerweile auf 1,15 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,293 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -74,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1,08 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit -72,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Polight Asa in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität bzw. Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Polight Asa wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.