Das war es für Plexian AB!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend positiv über die Aktie von Plexian diskutiert. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Plexian, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Plexian 91,81, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,43, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse hat sich gezeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Plexian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,22 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0583 SEK liegt deutlich darunter (-73,5 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,13 SEK) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-55,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Plexian-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der technischen Analyse.