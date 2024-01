Das war es für Pilbara Minerals!

Die Pilbara Minerals-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 4,29 AUD, was einem Abstand von -23,78 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3,27 AUD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 3,66 AUD zeigt mit einer Differenz von -10,66 Prozent ein negatives Signal. Insgesamt ergibt sich also eine schlechte Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein schlechtes Signal, da der Wert bei 97,96 liegt, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Die Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt hingegen einen neutralen Wert von 64. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Aktie eine negative Bewertung. Die Diskussionsintensität ist zwar durchschnittlich, aber die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Entwicklung hin. Daher wird die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Negative Themen überwogen bei den Diskussionen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung der Pilbara Minerals-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch aus dem Anleger-Sentiment.