Das war es für Pets at Home!

Der Aktienkurs von Pets At Home erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,1 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Unterperformance von 3,93 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,17 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,53 Prozent, und Pets At Home liegt aktuell 2,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pets At Home mit 282,2 GBP inzwischen -6,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -17,14 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Pets At Home spiegeln insgesamt positive Meinungen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, sehen die Pets At Home insgesamt als "Neutral", da 0 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Bild, da innerhalb eines Monats 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für Pets At Home liegt im Durchschnitt bei 390 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 38,2 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung als "Neutral".