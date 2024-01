Das war es für Palantir!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Papieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Palantir heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 67,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass Palantir weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 63,67, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Daher erhält das Palantir-Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Palantir-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 11,33 USD signalisiert ein Abwärtspotenzial von -33,99 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Palantir daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Palantir wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen nahm zu, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Palantir daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, während an fünf Tagen negative Themen dominierend waren. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt negativ über das Unternehmen Palantir geäußert. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Palantir in den verschiedenen Bereichen der Analyse.