Das war es für Pacira!

Die Pacira Biosciences hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche eine niedrige Dividende von 0 % ausgeschüttet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Im letzten Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -27,52 Prozent, was 22,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,05 Prozent, während die Pacira Biosciences aktuell 17,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive Einschätzungen für die Pacira Biosciences abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 61,2 USD, was eine mögliche Steigerung um 112,65 Prozent vom letzten Schlusskurs von 28,78 USD bedeutet. Daher erhält die Pacira Biosciences-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Pacira Biosciences-Aktie, wobei die Dividende und die Rendite aufgrund der Unterperformance als "Schlecht" eingeschätzt werden, während die Analysten eine positive Empfehlung abgeben.