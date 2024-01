Das war es für PJT!

Der Aktienkurs des Unternehmens Pjt wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor mit einer Rendite von 11,44 Prozent bewertet, was mehr als 0 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 20,35 Prozent erzielt hat, liegt Pjt mit 8,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf Basis dieses Indikators ist Pjt mit einem Wert von 27,02 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Kapitalmärkte"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,34, was einen Abstand von 52 Prozent zum KGV von Pjt bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich Pjt auch über einen längeren Zeitraum bezüglich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierbaren negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pjt in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende hat Pjt derzeit eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent darstellt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -4. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pjt-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.