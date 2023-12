Das war es für Orvis!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Lage auf dem Markt zu beurteilen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung lässt sich ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage der Aktie von Orvis zeichnen.

Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orvis weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Orvis.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Orvis aktuell bei 1385,42 JPY, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -23,45 Prozent, ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Orvis momentan überkauft ist und dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.

Die Anleger-Stimmung bei Orvis in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sowohl die Stimmungsbewertung als auch die technische Analyse auf ein insgesamt "Neutrales" bis "Schlechtes" Bild der Aktie von Orvis hinweisen.