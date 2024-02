Das war es für Northwest Biotherapeutics!

Derzeit wird die Aktie von Northwest Biotherapeutics an der Börse stark unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,82 Euro, was 89 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 101 Euro. Aufgrund dieses KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten zunehmend verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem erfährt die Aktie weniger Beachtung als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,66 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,56 USD führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Northwest Biotherapeutics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien ein negatives Bild für die Aktie von Northwest Biotherapeutics, was Anleger vorsichtig stimmen sollte.