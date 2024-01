Das war es für Northwest Biotherapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Northwest Biotherapeutics-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Northwest Biotherapeutics hier weder überkauft noch -verkauft, daher wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Northwest Biotherapeutics damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien überwiegend positive Signale für Northwest Biotherapeutics in den letzten Tagen. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Northwest Biotherapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird vom Redaktionsteam ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 10,82 ist Northwest Biotherapeutics deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologiebranche und daher unterbewertet (Branchen-KGV: 104,73). Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Northwest Biotherapeutics konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Northwest Biotherapeutics auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.