Das war es für Niraku GC!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Niraku Gc liegt bei 70 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 45,83 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Schlecht".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat Niraku Gc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,37 Prozent im Branchenvergleich für Niraku Gc. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 4,45 Prozent, wobei Niraku Gc 3,43 Prozent darüber lag. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Niraku Gc auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,29 HKD, während der Aktienkurs bei 0,27 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,9 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,27 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Niraku Gc bei 6,83 liegt, was 79 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (31,95). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.