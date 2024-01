Das war es für Nio!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Nio in den sozialen Medien verschlechtert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch das Anleger-Sentiment ist negativ, da in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs liegen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren. Darüber hinaus schüttet Nio niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.