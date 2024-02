Das war es für Nidec!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Stimmung und das Diskussionsinteresse rund um die Nidec-Aktie haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Die Anleger sind weniger positiv gestimmt, und auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen. Daher erhält die Nidec-Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nidec-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Nidec-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nidec-Aktie liegt bei 35, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Nidec-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,19 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" schneidet Nidec schlechter ab. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.