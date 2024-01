Das war es für Nickelx!

Die Nickelx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,06 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,037 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -38,33 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,05 AUD) liegt mit einem Abstand von -26 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung bezüglich Nickelx hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Anlegerdiskussionen und -interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. In den letzten zwei Wochen wurden über Nickelx eher neutrale Diskussionen geführt, mit nur drei positiven und größtenteils neutralen Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Nickelx auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nickelx-Aktie liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 80, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.