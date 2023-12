Das war es für Net 1 Ueps!

Die technische Analyse der Lesaka-Aktie zeigt eine negative Abweichung sowohl beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Die Abweichung beträgt -13,44 Prozent bzw. -12,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Lesaka im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Rendite von -12,26 Prozent verzeichnet, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 31,19 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lesaka-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 60,68 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Lesaka führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -5,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen", was zu einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten führt.