Das war es für NetScout!

Die Netscout-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,48 % im Bereich "Kommunikationsausrüstung". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Netscout als unterbewertet, da das KGV mit 25,47 insgesamt 45 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 46,08 im Segment "Kommunikationsausrüstung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 20,85 USD 22,11 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 26,77 USD lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 21,34 USD liegt der letzte Schlusskurs mit -2,3 Prozent in ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Netscout-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,87 Prozent erzielt, was 42,14 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,86 Prozent, und Netscout liegt aktuell 32,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.