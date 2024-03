Das war es für NetApp!

Die Aktie von Netapp wird aufgrund ihrer fundamentalen Kennzahlen und Performance in verschiedenen Kategorien bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,23 wird die Aktie als 84 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte", was auf eine Unterbewertung hindeutet. In Bezug auf die Performance erzielte Netapp in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 64,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +67,01 Prozent im Branchenvergleich. Die mittlere Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors lag bei 0,32 Prozent, wobei Netapp mit 64,14 Prozent deutlich darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Netapp in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Netapp einen Wert von 79,45 USD, während die Aktie selbst bei 105,31 USD liegt, was zu einem Abstand zum GD200 von +32,55 Prozent führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 87,94 USD mit einem Abstand von +19,75 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt wird daher die Aktie mit einer positiven Bewertung bewertet.

Jedoch liegt die Dividendenrendite von Netapp bei 2,28 Prozent, was 11619,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.