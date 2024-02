Das war es für NWF!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nwf-Aktie hat einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (64,38), was darauf hindeutet, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Nwf-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" eine Rendite von -8,27 Prozent erzielt hat, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,48 Prozent verzeichnet, liegt die Nwf-Aktie mit 7,21 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Nwf-Aktie beträgt derzeit 4 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,88 % für die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse erhält die Nwf-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -20,83 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -13,99 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

