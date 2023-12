Das war es für Molson Coors Brewing!

Weitere Suchergebnisse zu "Molson Coors Beverage":

Der Aktienkurs von Molson Coors Beverage hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +34,68 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu wies der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 152,3 Prozent auf, wobei Molson Coors Beverage 129,75 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Dies führt zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Molson Coors Beverage von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Auswertung ergab schließlich 7 Schlecht-Signale, was die insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung bestätigt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Molson Coors Beverage bei 11,03, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,39 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Molson Coors Beverage beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,8 Prozent, was 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 3,8) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.