Das war es für Microvast Holdings!

Die Microvast-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,5 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,551 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -63,27 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,9 USD, was einem Abstand von -38,78 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Microvast war ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung war ebenfalls größtenteils negativ, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an sechs Tagen negative Kommunikation dominierte. Die verstärkte Diskussion über negative Themen führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Bewertungen von Analysten abgegeben, von denen 4 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 8 USD und einem Aufwärtspotential von 1351,91 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Microvast daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analysteneinschätzung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Microvast Holdings-Analyse vom 17.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Microvast Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Microvast Holdings-Analyse.

Microvast Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...