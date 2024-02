Das war es für Matsumoto!

Die technische Analyse der Matsumoto-Aktie ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 3393,17 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 2650 JPY, was einem Unterschied von -21,9 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2985,48 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,24 Prozent), wodurch die Matsumoto-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Matsumoto-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder der Diskussion in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Matsumoto eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Matsumoto-Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Matsumoto-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als überkauft eingestuft wird. Daher wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält die Matsumoto-Aktie demnach sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Sentiments und des Relative Strength Index eine negative Bewertung.