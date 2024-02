Das war es für MarketAxess!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Der 7-Tage-RSI für Marketaxess beträgt derzeit 66,24 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI für Marketaxess überkauft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat Marketaxess im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,67 Prozent erzielt, was 40,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 5,85 Prozent, und Marketaxess liegt aktuell 43,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Marketaxess-Aktie von 219,04 USD eine Entfernung von -12,92 Prozent vom GD200 (251,55 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 261,7 USD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Marketaxess-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung erhielt Marketaxess in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 39,81 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Marketaxess somit eine "Gut"-Bewertung.