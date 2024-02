Das war es für Marine!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Marine-Aktie bei 47,17 GBP. Der letzte Schlusskurs von 32,75 GBP am Handelstag führte zu einem Unterschied von -30,57 Prozent, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,46 GBP ergab einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,06 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Marine-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche fiel die Performance der Marine-Aktie in den letzten 12 Monaten um -30 Prozent, während der Branchendurchschnitt um -6,26 Prozent sank. Dies führt zu einer Underperformance von -23,74 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -6,04 Prozent, und Marine erreichte eine Unterperformance von 23,96 Prozent im Vergleich dazu. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Marine analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Marine diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Marine-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,55 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -10,55 Prozent zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche und zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.