Das war es für Macau Legend Development!

Der Aktienkurs von Macau Legend Development hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -60,22 Prozent verzeichnet, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von -8,97 Prozent liegt die Rendite von Macau Legend Development mit 51,24 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Macau Legend Development derzeit bei 0,23 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,18 HKD lag und somit einen Abstand von -21,74 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,19 HKD liegt, ergibt sich eine Differenz von -5,26 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität zu Macau Legend Development langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Macau Legend Development mit einem Wert von 3,22 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 30 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.