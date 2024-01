Das war es für Liberty Oilfield Services!

Die Aktie von Liberty Energy hat in den letzten Monaten gemischte Signale gezeigt. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde eine schwache Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Entwicklung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Liberty Energy mit 18,16 USD derzeit um -5,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage +13,71 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Liberty Energy liegt derzeit bei 1,06 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat eine Dividendenrendite von 28,26, was zu einer Differenz von -27,2 Prozent zur Liberty Energy-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten sehen die Liberty Energy insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung, 1 Neutral-Empfehlung und keine negativen Empfehlungen ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,5 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 1,87 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung basierend auf den Analystenbewertungen.