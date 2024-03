Das war es für LianBio ADR!

Weitere Suchergebnisse zu "LianBio":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Lianbio diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Lianbio beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lianbio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,3102 USD weicht somit um -89,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -92,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen bei Lianbio keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden registriert, weshalb für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Lianbio als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 98,64, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 94,17, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.