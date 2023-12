Das war es für Lattice Semiconductor!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unser Analystenteam hat die Lattice Semiconductor auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. In den vergangenen zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Lattice Semiconductor in den sozialen Medien diskutiert. Daher wurde die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Eine langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt wesentlich zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Lattice Semiconductor zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Lattice Semiconductor als unterbewertet. Das KGV liegt mit 37,33 insgesamt 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 69,62 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -14,17 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Lattice Semiconductor damit 20,4 Prozent unter dem Durchschnitt (6,23 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 24,27 Prozent. Lattice Semiconductor liegt aktuell 38,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.