Das war es für LPKF Laser!

Der Aktienkurs von Lpkf Laser & Electronics weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -24,9 Prozent auf, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,19 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Lpkf Laser & Electronics mit 19,71 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lpkf Laser & Electronics 40, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 55 aufweisen. Somit ist Lpkf Laser & Electronics aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Lpkf Laser & Electronics beträgt momentan 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Lpkf Laser & Electronics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".