Das war es für Konica Minolta!

Der japanische Technologiekonzern Konica Minolta wird derzeit am Aktienmarkt als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 94, was bedeutet, dass die Börse 94,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Konica Minolta zahlt. Dies ist 127 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 41, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.

Auch in Bezug auf die Dividende schneidet Konica Minolta schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 1,09 % liegt das Unternehmen 1,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,72 %. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht".

Die Performance der Konica Minolta Aktie in den vergangenen 12 Monaten war ebenfalls enttäuschend. Mit einem Rückgang von -22,49 Prozent lag das Unternehmen deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 20,1 Prozent, was einer Underperformance von -42,59 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 17,15 Prozent aufwies, lag Konica Minolta um 39,64 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich jedoch ein anderes Bild. In den letzten zwei Wochen wurde über Konica Minolta besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Trotzdem zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Insgesamt erhält Konica Minolta auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung, obwohl die finanziellen Kennzahlen und die Performance der Aktie schlecht ausfallen.