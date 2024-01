Das war es für Key Tronic!

Die Dividendenrendite von Key Tronic liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt bei 0 Prozent. Dies zeigt eine Differenz von -11546,47 Prozent im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieses Ergebnisses bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Key Tronic als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 59,62 und der RSI25 liegt bei 47,02, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Key Tronic. Dies führte zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Key Tronic bei 24,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,08 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.