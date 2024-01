Das war es für KWS Saat!

Die technische Analyse der Kws Saat & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 55,39 EUR liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 51,9 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,3 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 52,3 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,76 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Kws Saat & eine Dividendenrendite von 1,66 Prozent auf, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für die Kws Saat & wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 82,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kws Saat & damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Kws Saat & eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive und an insgesamt acht Tagen neutrale Stimmungen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Kws Saat & insgesamt eine "Gut"-Bewertung.