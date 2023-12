Das war es für KB Recycling Industries!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Oceansix Future Paths können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv verändert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Oceansix Future Paths die Einstufung: "Gut".

Technische Analyse: Der Kurs von Oceansix Future Paths liegt derzeit bei 0,065 CAD und ist damit -18,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,14 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Oceansix Future Paths diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oceansix Future Paths-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (63,16) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Oceansix Future Paths.