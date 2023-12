Das war es für Juki!

Die technische Analyse zeigt, dass die Juki-Aktie derzeit 10,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie 20,17 Prozent unter dem GD200 und erhält daher auch hier die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Juki, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie wird daher von der Redaktion ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit zu Juki führen zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch überwiegend positive Meinungen über Juki in den sozialen Medien. Trotzdem wurden in den letzten Tagen besonders die positiven Themen rund um Juki diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Juki-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 76,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 71,79 liegt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.