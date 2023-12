Das war es für Jinling Pharmaceutical!

In den letzten Wochen gab es bei Jinling Pharmaceutical eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien, die auf negative Themen hinweisen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Jinling Pharmaceutical in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Gesundheitspflege-Sektors hat die Aktie von Jinling Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von -17,21 Prozent erzielt, was 14,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -0,11 Prozent, wobei Jinling Pharmaceutical aktuell 17,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Jinling Pharmaceutical als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 96,47 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 61,41 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Jinling Pharmaceutical in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die aktuellen Bewertungen und Analysen deuten insgesamt auf eine eher negative Entwicklung hin, sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild als auch auf die Performance der Aktie.