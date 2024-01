Das war es für Jiangsu Zongyi!

Die Jiangsu Zongyi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 5,41 CNH aufgewiesen, was einer Abweichung von -16,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,92 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,93 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Zongyi-Aktie also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen vorwiegend positiv gegenüber Jiangsu Zongyi eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die Anleger zeigten sich an vier Tagen überwiegend positiv und an vier weiteren Tagen neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Zongyi daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jiangsu Zongyi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,07 Punkten und der RSI25 bei 66,47 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -33,62 Prozent erzielt, was 46,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -6,1 Prozent, und Jiangsu Zongyi liegt aktuell 27,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.