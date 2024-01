Das war es für Jiangsu Phoenix Publishing, Media!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Jiangsu Phoenix Publishing & Media-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 58,5, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Jiangsu Phoenix Publishing & Media in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung zustande kommt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negativere Meinung wider, die vor allem in den sozialen Medien dominiert. Dieser Umstand führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 10,98 CNH für den Schlusskurs der Jiangsu Phoenix Publishing & Media-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,2 CNH, was zu einer negativen "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage- als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.