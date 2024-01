Das war es für Jiangsu Aoyang!

Jiangsu Aoyang Health Industry: Aktienanalyse und Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Aoyang Health Industry liegt derzeit bei 2256,3, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und entsprechend eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Aoyang Health Industry liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 76,47, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,54 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analyse zeigt, dass Jiangsu Aoyang Health Industry derzeit weder als über- noch unterbewertet gilt, dass die Anleger-Stimmung als positiv einzustufen ist, die Dividendenpolitik jedoch als verbesserungswürdig betrachtet wird. Die technische Analyse zeigt zudem eine eher negative Entwicklung. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.