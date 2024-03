Das war es für Ipsidy!

Die Dividendenpolitik von Authid wird aktuell von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,19 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Auch die Anleger-Stimmung bezüglich Authid ist insgesamt sehr negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen besonders im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Zudem wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Authid in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Authid bei 8,49 USD liegt, was einen Abstand von +2,78 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 8,26 USD bedeutet. Der GD50 liegt derzeit bei 9,78 USD, was eine Differenz von -13,19 Prozent zur aktuellen Kursentwicklung darstellt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.