Das war es für Inspira Technologies Oxy BHN!

Die Inspira Oxy Bhn-Aktie zeigt laut der technischen Analyse momentan gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 1,06 USD liegt 20,3 Prozent unter dem GD200 (1,33 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 von 1,15 USD ergibt mit einem Abstand von -7,83 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 56,76 bzw. 55, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Demnach ist die Aktie weder über- noch überverkauft. Die Anleger-Stimmung wird als "Gut" eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend positive Themen und Kommentare in den vergangenen zwei Wochen geteilt wurden.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend positiver wurde. Außerdem wurde die Aktie mehr diskutiert als üblich, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Inspira Oxy Bhn-Aktie daher ein "Gut"-Rating.