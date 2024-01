Das war es für Hypothekarbank Lenzburg!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hypothekarbank Lenzburg beträgt 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,51 für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" deutlich über dem Durchschnitt liegt (ca. 65 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Hypothekarbank Lenzburg war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" im Anleger-Sentiment bewertet.

Die Dividendenrendite der Hypothekarbank Lenzburg liegt bei 2,88 Prozent, was 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -0,81 Prozent, was 9,78 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,97 Prozent für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 7,08 Prozent, wobei die Hypothekarbank Lenzburg aktuell 7,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.