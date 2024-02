Das war es für Hifood!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Domaine Power wurden in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Domaine Power derzeit negativ ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,31 HKD, während der Kurs der Aktie (1,18 HKD) um -9,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt mit 1,3 HKD eine Abweichung von -9,23 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert einstuft.

Die Dividendenrendite von Domaine Power liegt derzeit bei 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 6,22 % liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Domaine Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,47 Prozent erzielt, was 0,6 Prozent unter dem Durchschnitt ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,73 Prozent, wobei Domaine Power aktuell 10,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

