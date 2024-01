Das war es für Hexagon Purus AS!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmungen und Aktivitäten in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Hexagon Purus Asa wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messungen kaum verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hexagon Purus Asa von 9,25 NOK mit einer Entfernung von -44,68 Prozent vom GD200 (16,72 NOK) ein "Schlecht"-Signal ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 10,28 NOK auf, was zu einem Abstand von -10,02 Prozent führt und damit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Hexagon Purus Asa als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hexagon Purus Asa unterhalten, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.