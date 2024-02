Das war es für Hennes, Mauritz!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für H & M Hennes & Mauritz heran. Der RSI7 liegt bei 67,75 Punkten, was darauf hinweist, dass H & M Hennes & Mauritz weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Hingegen ist der 25-Tage-RSI für H & M Hennes & Mauritz überkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit für das H & M Hennes & Mauritz-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien zeigt sich, dass die Aktivität und die Änderung der Stimmung für H & M Hennes & Mauritz unterdurchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von H & M Hennes & Mauritz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der H & M Hennes & Mauritz mittlerweile auf 161,12 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 139,54 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 165,01 SEK, was bedeutet, dass die Aktie mit -15,44 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls "Schlecht" ist. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Allerdings erhöhte sich die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.