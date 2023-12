Das war es für Hebei Sitong New Metal Material!

Die Dividende von Lizhong Sitong Light Alloys beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -1,61 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Metalle und Bergbau" erzielte die Aktie von Lizhong Sitong Light Alloys im letzten Jahr eine Rendite von -23,42 Prozent, was 15,2 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lizhong Sitong Light Alloys liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lizhong Sitong Light Alloys ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale bis negative Bewertung der Aktie von Lizhong Sitong Light Alloys.

