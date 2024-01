Das war es für Hangzhou Sunyard System Engineering!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die allgemeine Meinung über Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Sunyard wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Sunyard in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +61,34 Prozent erzielt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Sunyard um 63,32 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Sunyard in den letzten Tagen. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Sunyard daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Sunyard mittlerweile 10,52 CNH erreicht, während der tatsächliche Aktienkurs bei 12,74 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 12,83 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Sunyard in der technischen Analyse als "Gut" bewertet.