Das war es für Hainan Ruize New Building Material!

Der Aktienkurs von Hainan Ruize New Building Material hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit um 4,93 Prozent unter dem Durchschnitt von -7,89 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt ebenfalls -7,89 Prozent, wobei Hainan Ruize New Building Material aktuell 4,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hainan Ruize New Building Material derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -1,91 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Hainan Ruize New Building Material langfristig eine mittlere Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate zugeordnet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Aktie bei 3,09 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,85 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,77 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine Bewertung von "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Hainan Ruize New Building Material auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs und die Dividendenpolitik, während das Sentiment und die technische Analyse zu einer neutralen oder sogar guten Einschätzung führen.