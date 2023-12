Das war es für Great Western Exploration!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Great Western Exploration liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Great Western Exploration eingestellt waren. Sie drehte sich hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhalten wir daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation gab. Daher erhält Great Western Exploration von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Great Western Exploration-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,04 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,026 AUD, was einem Unterschied von -35 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für die Great Western Exploration-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien.